Янукович: результат дострокових виборів у Києві у будь-який час можна скасувати

Лідер Партії регіонів і її парламентської фракції Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що результати дострокових виборів у Києві можна буде скасувати в судовому порядку.

Як повідомляють на офіційному сайті Партії регіонів, про це він заявив в інтерв`ю газеті «Киевский телеграф».

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Хочу наголосити: тільки судове рішення могло б стати законною підставою для проведення дострокових виборів столичного голови. Але повне беззаконня – те, що сюди ще приплели дострокові вибори в Київраду! До речі, я і сьогодні впевнений у тому, що якщо ці вибори відбудуться на підставі відповідної постанови Верховної Ради, то їхні результати у будь-який час можна буде скасувати в судовому порядку, оскільки вони незаконні».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, створено дуже небезпечний прецедент для країни. «Це наочний приклад того, як у будь-якому місті України незаконно можна усунути законно обраного міського голову. Достатньо лише Верховній Раді прийняти відповідну постанову простою більшістю голосів. Адже всіх керівників місцевих органів самоврядування, як і народних депутатів, обирав український народ», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 з 441 народного депутата, зареєстрованого в залі. Не голосувала в повному складі фракція Партії регіонів. Цією постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну з дня набуття чинності документа.