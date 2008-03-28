Шуфрич думає, що з тим же успіхом Ющенко міг політати на “кукурудзянику”

«Інформація про те, що Ющенко здійснював польоти на винищувачі Су-27 над Києвом на швидкості 600 км/год на висоті 1500м, інакше ніж знущання над сучасним винищувачем сприйматися не може”, - так нардеп-регіонал Нестор Шуфрич прокоментував повідомлення про те, що президент України сьогодні здійснив політ на винищувачі СУ-27, повідомили УНІАН у прес-службі Шуфрича.

“Я зараз не буду проводити паралелі із польотом іншого голови держави до Чечні, але мені прикро, що сучасний винищувач Ющенко використав у такий спосіб, - заявив Шуфрич. - На такій висоті і з такою швидкістю міг би політати над Києвом на „кукурудзянику” АН-2, тому що і той літак може літати за значно кращими параметрами. Добре ще що під час такого надзвичайно складного перельоту не спрацювала катапульта”.

Нагадаємо, що 28 березня, В.ЮЩЕНКО перебував у 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, що дислокується у м.Васильків на Київщині, де здійснив політ на винищувачі Су-27 УБ. Тривалість “президентського” польоту становила близько 35 хвилин. Сам політ здійснювався на висоті 1000-1600 м і на швидкості до 600 км/год. Польотним завданням було передбачено зліт, політ над аеродромом Василькова та обліт території за межами Київської області. Причому згідно першого повідомлення, літаком керував заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України з авіації, начальник авіації генерал-майор Василь Некіфоров. А згодом Ющенко заявив, що що спробував керувати літаком, змінювати потужність його двигунів, і зробив декілька поворотів. Президент зауважив, що відчув, що бойовий літак виконував усі поставлені завдання «надзвичайно керованою».

У 2005 році російський льотчик-випробувач Анатолій Квочур на літаку Су-27 встановив рекорд швидкості - на замкнутому маршруті в 1000 кілометрів середня швидкість винищувача склала 1644 кілометри на годину.