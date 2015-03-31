ГПУ визнала, що принаймні трьох євромайданівців застрелили з готелю "Україна" - звіт РЄ

Генеральна прокуратура у закритому спілкуванні з представниками Ради Європи визнала, що принаймні трьох активістів Майдану, що були вбиті на Інститутській 20 лютого, застрелили з вікон готелю "Україна".

Про це йдеться у звіті Міжнародної дорадчої групи (МДГ), що створена Радою Європи та Україною для спостереження за розслідуванням подій на Майдані. Група оприлюднила свій звіт в Києві 31 березня, повідомляє "Європейська правда".

"Генпрокуратура (під час спілкування з представниками МДГ) вважала, що наявні докази свідчать: принаймні троє з 49 осіб, що загинули на Інститутській, були застрелені з готелю "Україна" або ж з будинку консерваторії. Також надходили непідтверджені повідомлення про те, що принаймні 10 осіб було застрелено з дахів", - йдеться у документі.

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Водночас дані про велику кількість загиблих через постріли не з боку правоохоронних органів заперечуються експертизами, результати яких є в розпорядженні МДГ. Балістичний аналіз свідчить, що більше 30 осіб загинули від пострілів з барикади, з якої вів обстріл спецпідрозділ "Беркут" з "групи Садовника".

Водночас в МДГ наголошують, що ані вони, ані слідчі органи не мають підстав підозрювати опозицію у причетності до трьох смертельних пострілів, оскільки керівники опозиції "категорично наказували своїм прибічникам не застосовувати зброю".

Ці загибелі у звіті МДГ увійшли до переліку тих епізодів, щодо яких у слідства немає відповідей.

Міжнародну дорадчу групу з розслідування подій на Майдані було створено за ініціативою Ради Європи ще за часів Януковича, але розпочати роботу вона змогла лише навесні 2014 року.

МДГ очолив колишній голова Європейського суду з прав людини Ніколас Братца, до її складу увійшли представники української влади та опозиції – колишній суддя ЄСПЛ Володимир Буткевич та депутат Харківської облради, колишній прокурор Олег Анпілогов.

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До мандату МДГ входить спостереження за розслідуванням подій, пов’язаних з масовими протестами в період від 30 листопада 2013 до 20 лютого 2014 року, а також трагедії в Одесі 2 травня 2014 року.