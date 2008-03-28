Тимошенко побачила на ”траурних” біг-бордах політичну невихованість (фото)

Біг-борди з негативною оцінкою роботи уряду, що з`явилися в деяких регіонах України, свідчать про політичну невихованість опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, що це приклад політичної дріб`язковості і невихованості», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що в європейських демократичних країнах такі дії не сприймаються ні політиками, ні суспільством.

Прем`єр повідомила, що, за її інформацією, до 100 днів роботи її уряду було орендовано по всій Україні півтори тисячі біг-бордів, на яких мали з`явитися чорно-червоні плакати з написами про те, які травми Україні завдали ці 100 днів.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що хотіла б, щоб українська опозиція діяла згідно зі стандартами відносин, що існують між владою і опозицією в Європі.

«Блокування трибуни є у всіх країнах, але щоб траурні плакати розвішували по всій країні – це, безумовно, ноу-хау української опозиції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що такий крок опозиції, на її думку, викличе лише негативну реакцію в суспільстві.