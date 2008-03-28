Тимошенко обіцяє з безмежним терпінням ставитися до Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір терпляче ставитися до критики Президента України Віктора ЮЩЕНКА задля збереження єдності демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Президент має своє бачення, але в моєму сприйнятті і ставленні до критики головне - докласти всіх сил, щоб зберегти єдність коаліції. Моєму терпінню не буде краю, і воно буде безмежне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що будь-яка гостра реакція на критику глави держави може знищити те, за що так довго боролася країна.

«А це – демократичний Президент, демократичний уряд і яка не яка демократична коаліція в парламенті. Я особисто стоятиму вище за будь-яку дріб`язковість, вище за будь-які протистояння і відстоюватиму це за всяку ціну», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.