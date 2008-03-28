Посол Єврокомісії сказав, чому Україну не беруть в ЄС

Голова Представництва Європейської комісії в Україні Ієн БОУГ назвав причини, що перешкоджають вступу України в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Донецьку І.БОУГ нагадав, що питання членства України в ЄС поки що не стоїть на порядку денному, але актуальним є посилення відносин.

Він назвав декілька причин, які заважають сьогодні Україні стати кандидатом у члени ЄС.

За словами І.БОУГА, у зв`язку з тим, що Євросоюз розширився з 15 до 27 країн-учасниць, виникли «об`єктивні складнощі, пов`язані з управлінням союзом».

Суб`єктивними складнощами І.БОУГ назвав те, що «зараз серед громадян ЄС спостерігається деяке небажання подальшого розширення союзу».

«Є ще один момент, який визнається і самою Україною. Це те, що перед нею стоять певні завдання, які необхідно виконати, щоб досягти того рівня, коли вона буде дійсно готова стати членом ЄС», - сказав І.БОУГ.

Він перерахував сфери, в яких Україні треба досягти певного прогресу, щоб бути ближче до ЄС.

Так, голова Представництва ЄС зазначив, що «необхідно створити більш привабливий бізнес-клімат в Україні, необхідно дотримуватися прав власності, необхідно здійснити реформи в судовій системі, в держуправлінні і адмініструванні, вирішити питання боротьби з корупцією».

За словами І.БОУГА, «незважаючи на те, що зараз питання про членство України в ЄС не стоїть, ніхто в Євросоюзі не сказав, що Україна не може увійти до ЄС».

Відповідаючи на питання про передбачувані терміни вступу України в Євросоюз, І.БОУГ сказав: «Думаю, на це питання зараз ніхто не може відповісти».