Ющенко поставить Перу у приклад Україні?

Україна зацікавлена у вивченні досвіду Латинської Америки щодо подолання економічних криз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО заявив на зустрічі з президентом Інституту свободи і демократії Ернандо де СОТО (Перу).

У ході розмови Президент зазначив, що у світлі економічних реформ, які активно тривають в Україні, досвід країн Латинської Америки цікавить нашу державу в контексті подолання економічних криз, реалізації антиінфляційної політики, боротьби з відмиванням коштів та скорочення сектору тіньової економіки.

За словами В.ЮЩЕНКА, українська сторона також зацікавлена в ознайомленні з практичним досвідом Е. де СОТО у сфері реалізації ефективної державної економічної політики, зокрема, щодо скорочення сектору тіньової економіки.

«Ми дуже зацікавлені у вашому досвіді. Я б хотів, щоб ми започаткували діалог», - сказав глава держави.

У свою чергу, Е. де СОТО підтвердив готовність очолюваного ним Інституту надавати українській стороні консультації на шляху здійснення економічних реформ та лібералізації економіки.

Сторони обговорили сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні. Йшлося також про можливості участі Інституту свободи і демократії на чолі з Е. де СОТО у проведенні економічних досліджень у нашій державі.

*** Е. Де СОТО - один з найвідоміших латиноамериканських економістів, засновник Інституту свободи і демократії, у минулому радник Президентів Перу Алана Гарсія ПЕРЕСА і Альберто ФУХИМОРІ, названий журналом Time в числі п`яти латиноамериканцев, які найбільшою мірою змінили континент впродовж ХХ століття. Е. Де СОТО нагороджений десятками наукових і суспільно-політичних премій і обраний почесним професором 14 зарубіжних університетів.