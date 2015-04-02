Шокін призначив собі нового першого заступника

Відповідна інформація з'явилася на сайті ГПУ.

Крім того, Шокін призначив ще одного заступника. Ним став Олег Заліско.

Володимир Гузир майже 30 років працює в органах прокуратури України. Обіймав посади слідчого, заступника начальника слідчого відділу прокуратури Києва, прокурора Ленінградського і Дніпровського районів столиці, прокурора Волинської та Житомирської областей, начальника управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, першого заступника начальника Головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією ГПУ.

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Раніше генеральний прокурор України Віктор Шокін звільнив з посади свого заступника Олексія Баганця, перед цим відсторонивши його від виконання обов'язків на час службового розслідування 25 березня.