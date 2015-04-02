В ООН закликали Росію припинити порушення прав людини в окупованих районах України
Члени Комітету з прав людини ООН закликали Росію припинити порушення прав людини, зокрема щодо утисків свободи слова, переслідування гомосексуалістів, расизму та тортур у поліції.
Про це йдеться в опублікованому сьогодні звіті комітету, який цитує Reuters.
Згідно зі звітом, Росію закликають припинити порушення підписаного нею "ключового пакту ООН" проросійськими бойовиками на сході України, владою Чечні та в окупованому Криму.
У звіті йдеться про повідомлення щодо порушень та насильства, включно зі вчиненими "ультранаціоналістами, расистами та неонацистами", та про тортури з боку поліції у в'язницях.
Читайте такожМЗС України вимагає від Росії допустити консулів до заарештованих українців Москву закликали вжити заходів, аби надати "ефективний захист юристам, журналістам, правозахисникам і опозиційним політикам, чиї життя та безпека зараз перебувають під загрозою", сказано у звіті.
Як повідомляє агентство, представники Москви у дискусії після оприлюднення звіту відкинули багато з фактів, які у ньому пролунали, проте Росія не надала жодної офіційної відповіді щодо оприлюднених у звіті випадків порушень прав людини.