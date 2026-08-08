Україна купила у Туреччини партію ракет ATACMS і гусеничні версії 'Хаймарсів'

Йдеться про застарілі зразки озброєнь, яких турки прагнуть позбутися.

Туреччина продала Україні 70 балістичних ракет M39 ATACMS та 12 реактивних систем залпового вогню M270 (гусенична версія "Хаймарса"), а також десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в офіційному протоколі роботи Конгресу США за 6 серпня.

Оскільки йдеться про зброю американського виробництва, дозвіл на її перепродаж видав Державний департампент США. У таких випадках Конгрес також має бути повідомлений.

Зазначається, що початково вартість цього озброєння становила 255,9 млн доларів. За скільки Україна купила цю зброю в Туреччині, документ не повідомляє.

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Згідно зі звітом, загалом Туреччина продасть Україні:

12 пускових установок M270 MLRS, які здатні запускати балістичні ракети ATACMS та високоточні реактивні снаряди GMLRS;

70 балістичних ракет ATACMS версії M39;

2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM (запускаються з "Хаймарса" або M270);

47 000 касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм, які підходять зокрема для самохідних гармат 2С7 "Пион" радянського виробництва.

У документі сказано, що перепродаж відбувається з огляду на бажання Туреччини позбутися запасів застарілого озброєння.

Безпосередні поставки планують розпочати одразу після завершення формальних процедур погодження перепродажу з Конгресом.

Як пише "Мілітарний", M39 ATACMS, що фігурує в угоді, це перша серійна версія ракети. Вона має максимальну дальність близько 165 км, оснащена автономною інерціальною системою наведення з лазерними гіроскопами і не має дублюючої системи корекції за супутниковим сигналом GPS. Ракета має відносно погану точність, що, втім, компенсується потужною боєголовкою масою 560 кілограмів. Вона несе 950 касетних суббоєприпасів, призначених для ураження живої сили, неброньованої техніки, засобів протиповітряної оборони та інших площинних цілей.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, Україна домовилася зі США про щомісячні поставки ракет до систем Patriot, повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, що цих поставок недостатньо, адже їхній обсяг нині менший, ніж у попередні роки, тому Київ веде переговори з європейськими країнами – Польщею, Німеччиною та Скандинавією – щодо додаткових перехоплювачів.

Зеленський також нагадав, що ще на початку війни просив ліцензію на виробництво Patriot, яка дозволила б Україні самостійно забезпечувати себе й союзників.

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