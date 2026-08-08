ЗСУ знищили комплекс РЕБ, призначений для придушення Starlink, - OSINT

Комплекс створює спрямовані радіоперешкоди в бік супутника, перешкоджаючи йому приймати сигнали від наземних терміналів.

Сили оборони знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант" на території військової частини №2156 у російському Геленджику, у якому росіяни збили дрон просто над заповненим людьми пляжем. Про це повідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint 〈Гарбуз〉, який опублікував супутникові знімки за 7 серпня.

Варто зазначили, що точну дату ураження Dnipro Osint не вказав.

"Волна Купол Гарант" - російський комплекс РЕБ, призначений для придушення супутникового зв'язку Starlink", - йдеться у його дописі.

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Dnipro Osint пояснив, що комплекс створює спрямовані радіоперешкоди в бік супутника, перешкоджаючи йому приймати сигнали від наземних терміналів.

"Це вже третій випадок знищення цього комплексу, зафіксований у відкритих джерелах", - додав він.

Раніше монітори писали про вибух у Геленджику Краснодарського краю.

"Напрямок вибуху вказує на територію військової частини 2156 та прилеглий військовий полігон, де розташована прикордонна служба ФСБ РФ", - зазначали вони.

Удари України по РФ

У ніч на 8 серпня українські БпЛА атакували великі російські нафтопереробні заводи (НПЗ): Сизранськийв Самарській області та Ільський у Краснодарському краї.

Сизранський НПЗ було атаковано вдруге за тиждень. По підприємству зафіксували щонайменше три влучання. Після удару на території заводу спалахнула пожежа, про що свідчать відео очевидців.

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