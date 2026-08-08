Прихована мобілізація й маніпуляції: Зеленський розкрив подальші плани Путіна

Зеленський заявив, що Путін не здатен досягти успіху у війні проти України, тому розглядає приховану масову мобілізацію й маніпуляції домовленостями зі Штатами.

Очільник Кремля Володимир Путін не демонструє готовності завершити війну на справедливих умовах. Натомість він намагається знайти хоча б символічні успіхи, якими можна було б виправдати колосальні втрати перед власним народом. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю ТСН.

"Ми повинні з вами розуміти приблизно, що відбувається з рускими, для того, щоб зрозуміти, що вони будуть йти на будь-що. Будуть сотні тисяч кібератак, буде застосування ракетного тиску, будуть залякування, тощо. Вони не змінюються. Чому? Дивіться, він не може, Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. Йому вона потрібна. Він її шукає за рахунок України", – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, Путін планує приховане залучення до армії сотень тисяч росіян. Для цього Кремль може використовувати тіньові контракти та закриття кордонів. Водночас ці сили можуть бути призначені не лише для війни проти України, а й для психологічного впливу на країни Європи.

Відео дня

"Ми повинні визнавати і розуміти, що відбувається. Він думає, впевнений в цьому, про мобілізацію. Він думає, як свій народ обдурити, в якому сенсі. Тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків. Безумовно, чим більше вони їх змобілізують, тим більше втрат. Але він буде використовувати цю мобілізацію також як і тиск психологічний на Україну. Передусім, наші люди звикли, хоча це і болісно, але передусім буде впливати не тільки на нас, а на Європу, яка сусідня або сусідська. Для чого? Показати, що я мобілізую пів мільйона людей в осені. І ці пів мільйона не факт, що я буду використовувати тільки в Україні", – пояснив Зеленський.

Він також заявив, що Україна не погодиться на жодні територіальні поступки й додав, що вимоги Путіна до американської сторони та його спроби торгуватися мають маніпулятивний характер.

Зеленський наголосив, що Україна не має наміру залишати Донбас чи віддавати своїх людей, оскільки ніхто у світі не може гарантувати, що після такого кроку російська агресія не пошириться далі.

"Він буде перекручувати ці умови, про які вони говорили з американською стороною, з президентом США. Він буде крутити їх і так, і так. Але він не готовий змінювати свою конституцію і визнати, що це наша частина, наша держава, і що потрібно припинення вогню, і ніхто не буде залишати свою державу, людей своїх, просто виходити. Тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі. Абсолютно ніхто це не гарантує і не готовий гарантувати", – резюмував президент.

Мобілізація в РФ – останні новини

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін розширив список злочинців, які можуть воювати в Україні. Очільник Кремля підписав федеральний закон, який уточнює перелік статей КК РФ, наявність судимості або слідства, через які не можна підписати контракт з Міноборони та піти воювати проти України.

У переліку статей, які завадили б окупантам піти на фронт, виключили злочини малої та середньої тяжкості, а також окремі злочини у сфері обігу зброї та вибухових речовин, порушень правил безпеки й деякі види військових та транспортних злочинів.

Вас також можуть зацікавити новини: