Путін стягнув у Москву ППО з усієї Росії, але збитки все одно шалені, - Зеленський

Президент позитивно оцінив результати 40-денної операції з примусу РФ до миру.

Російське командування стягнуло під Москву усі незадіяні на фронті комплекси ППО, повністю оголивши зовнішні кордони Росії. Про це в інтерв'ю ТСН розповів президент України Володимир Зеленський.

"Вони стягнули під Москву три кола захисту ППО. Окрім їх авіації, окрім всього, що у них є. Є три кільця ППО. Вони захищають електрику, енергетичні об'єкти. В принципі, захищають все те, по чому вони б’ють нас, розуміючи, що ми будемо дзеркально відповідати. Дзеркально, іноді асиметрично, але тим не менш це є для того, щоби зробити таке поле сильного захисту, такий щит. Їм треба було з усіх кінців великої території стягнути всі системи ППО", - розповів Зеленський.

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За його словами, портову інфраструктуру Росія теж намагається прикривати, але Силам оборони вдається долати цей захист.

"Москва – це складне питання. Питання ж не тільки просто, що це символічна столиця. Ми ж відповідаємо на їх удари. Але скільки б у тебе не було ППО, в будь-якому випадку ППО розряджається і все одно ми будемо знаходити технологію, щоби їм відповідати, і вони це відчували", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські далекобійні удари завдали Росії "вражаючі втрати – трильйон рублів".

"У нас був план, він є план, і там місяць-сорок днів для виконання тієї чи іншої операції. Так, я задоволений, безумовно. Наші логістичні відповіді показали, скільки вони втратили. У них є великі проблеми. Перший етап цієї операції було успішно реалізовано", - сказав Зеленський.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за словами Зеленського, Путін не готовий завершити війну на справедливих умовах і прагне знайти бодай символічні успіхи, щоб виправдати втрати перед росіянами. За його словами, Кремль готує приховану мобілізацію сотень тисяч людей через тіньові контракти та закриття кордонів.

Також ми розповідали, що Туреччина почала обмежувати рух комерційних суден у Чорному морі, зокрема тих, що прямують до Новоросійська та України, без офіційних пояснень. За даними Bloomberg, рішення пов’язане зі зростанням атак на російські, українські та навіть турецькі судна, що створює ризики для світової торгівлі та продовольчої безпеки.

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