'Це дуже боляче': син Байдена розповів про стан здоров’я свого батька

Гантер Байден зазначив, що його батько рідко скаржиться на своє здоров’я.

Гантер Байден, син 46-го президента США Джо Байдена, розповів про стан здоров’я колишнього американського лідера. В інтерв’ю BBC він наголосив, що йому дуже сумно спостерігати за боротьбою батька з раком простати.

"Це справді важко, ось чесна відповідь. Мій батько в нашій родині… вибачте… Мій батько був і досі залишається центром нашої родини, не лише завдяки тому, ким він є як громадський діяч, а виключно завдяки тому, ким він є для кожного з нас. Аж до його онуків і правнука. Він – наша опора", – розповів Гантер Байден.

Він зазначив, що його батько рідко скаржиться на стан свого здоров’я, хоча справи йдуть не найкращим чином.

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"Рак поширився, дав метастази в кістки й далі. Це дуже боляче. І це в багатьох відношеннях сильно послаблює його. Але він все ще на ногах, він все ще займається своїми справами. І він так вірить у цю країну", – додав Гантер Байден.

Боротьба Байдена з раком – що відомо

Нагадаємо, що у 46-го президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати, яка дала метастази в кістки. Про це стало відомо в травні 2025 року.

У вересні Джилл Байден, дружина Джо Байдена, розповіла, що колишньому американському лідеру зробили операцію за методом Муса – це метод, під час якого тканину видаляють доти, доки на шкірі не залишиться слідів раку. У червні, під час перших публічних заяв після оприлюднення діагнозу, Байден сказав, що він "оптимістичний". Також він зазначив, що "почувається добре" після початку лікування, яке передбачає щоденний прийом таблеток.

Представниця фонду колишнього президента США Келлі Скаллі в жовтні повідомила, що Байден проходить променеву та гормональну терапію в рамках нового етапу лікування агресивної форми раку простати.

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