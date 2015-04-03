Чотирьом членам "Оплоту" оголошено про підозру у викраденні активістів Євромайдану

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, за результатами розслідування кримінального провадження за фактами організації та задіяння щодо протестувальників і активістів Майдану так званих «тітушок», а також вчинення цими особами цілого ряду злочинів і незаконного фінансування такої протиправної діяльності, встановлено причетність до нападу та викрадення громадян у Києві в січні 2014 року 4 осіб, серед яких бійці спортивного клубу “Оплот”.

Вказані особи були залучені до вчинення протиправних дій керівником однойменного злочинного угруповання Євгеном Жиліним. Троє з них вже заарештовані, одного оголошено в розшук. При цьому один з підозрюваних на теперішній час працював слідчим райвідділу міліції одного з районів Харкова.

Читайте такожЧерез фіктивні фірми терориста Жиліна було перераховано понад мільярд гривеньВказані особи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України продовжується досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами організації задіяння у незаконних та злочинних діях стосовно протестувальників та активістів Майдану цивільних осіб, так званих «тітушок», вчинення цими особами цілого ряду злочинів та незаконного фінансування такої протиправної діяльності", - зауважили в ГПУ.