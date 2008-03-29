У НУ-НС підозрюють, що Луценко має намір образити киян

Народний депутат від НУ-НС Микола Катеринчук готовий висунути свою кандидатуру на посаду мера Києва.

"Я готовий висунути свою кандидатуру на вибори міського голови Києва від Європейської партії України. Я готовий показати киянам реальну програму розвитку Києва та представити свою команду, яка спроможна її реалізувати", - заявив Катеринчук у своїй статті в "Дзеркалі тижня", пише Українська правда.

На його думку, "призначення так званого єдиного кандидата на посаду мера Києва від коаліції демократичних сил — це образа для киян".

"Невже кияни, які є елітою українського суспільства, не можуть самі розібратись у своєму виборі? Невже вибір голови Києва має відбуватись у кулуарах влади і залежати від домовленостей між партійними лідерами?", - запитує Катеринчук.

"Сьогодні політики, яких привів до влади наш Майдан, намагаються нав’язати киянам "вибір без вибору" — призначення мера у своїх владних кабінетах", - вважає він.

На думку політика, "дуже важливо не марнувати час у політичних інтригах, а прийняти закон, який буде регламентувати процедуру виборів мера у два тури".

Раніше міністр внутрішніх справ України, лідер Громадського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що консультації щодо висунення єдиного кандидата на посаду мера Києва від демократичних сил і з розробки єдиної стратегії на позачергових виборах у столиці мають проходити у форматі трьох – блок "Наша Україна - Народна самооборона", Блок Кличка і БЮТ.

Він також повідомив, що сам особисто запропонував "майданчик для переговорів і створення єдиної стратегії на цих виборах". Водночас лідер "Народної самооборони" нарік на те, що БЮТ і Блок Кличка хочуть бачити єдиним кандидатом у мери столиці лише свого представника.

"На жаль, і БЮТ, і Блок Кличка демонструють партійний егоїзм, всі вони на словах – за єдиного кандидата, але тільки за умови, що ними стануть їх представники. Це дуже сумно. Я сподіваюся, що БЮТ проведе внутрішньопартійні консультації і ухвалить своє рішення, про яке ми дізнаємось", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.