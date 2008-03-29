Мороз просить не знімати Тимошенко хоча б до середини 2009-го

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ пропонує, аби Юлія ТИМОШЕНКО пропрацювала прем’єр-міністром України до середини 2009 року, бо впевнений, що за цей час вона встигне себе дискредитувати. Про це О.МОРОЗ заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

"Я виступаю за збереження уряду Юлії ТИМОШЕНКО, щоб вона працювала до кінця цього року й на початку наступного. Тоді українцям може розвидниться... Бо все вона виправляє помилки колишнього уряду, всі їй не дають працювати, то парламент не працює, то Президент" - сказав О.МОРОЗ.

Він розкритикував підсумки 100-денної діяльності її Кабінету міністрів і звинуватив Ю.ТИМОШЕНКО в невиконанні основних передвиборних обіцянок.

“ТИМОШЕНКО не виконала два основних передвиборних гасла, зокрема, щодо повернення протягом 2 років знецінених вкладів колишнього Ощадбанку СРСР, бо передбачається сьома частина виплат, причому в бюджеті закладена тільки 25-та частина вкладів, і то за рахунок інфляції... Не буде виконано це зобов`язання. Також не вийде виконання передвиборного зобов`язання ТИМОШЕНКО про переведення армії на контрактну службу. Президент сказав, навіть із 2010-го року не вийде" - зазначив О.МОРОЗ.