У ВРЮ стався потоп: постраждав архів притягнених до відповідальності суддів

Про це УНІАН повідомило джерело у Вищій раді юстиції

За його словами, через прорив водопровідної труби підвал будівлі Вищої ради, розташованої за адресою Студентська 12 в Києві, був повністю залитий водою. Аварія могла бути не випадковою, оскільки там зберігалися особисті справи кандидатів на посаду судді, а також матеріали на суддів, яких раніше притягали до дисциплінарної відповідальності, або ще тільки планували залучити.

«Не виключено, що через повінь постраждали і справи суддів, які брали участь в репресіях проти учасників Євромайдану. Таке враження, що хтось замітав сліди. До речі, це вже третя аварія з моменту переїзду в цю будівлю», - уточнило джерело.

У прес-службі ВРЮ підтвердили, що наприкінці минулого тижня в приміщенні Ради трапився потоп.

«Потоп стався із ніч з четверга на п'ятницю 27 березня. Аварія була серйозною. Кілька днів відкачували воду з підвалу. Майже весь цей тиждень ми працювали в героїчних умовах - без води, часто без електрики. Сильно постраждали ліфти», - повідомили в прес-службі.

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У прес-службі також зазначили, що в понеділок 30 березня керівник секретаріату Вищої ради О. Булка видав розпорядження про проведення після потопу інвентаризації основних засобів та матеріальних цінностей, які перебувають на зберіганні ВРЮ.

Крім того, в прес-службі повідомили, що через потоп було підмочено близько 200 томів, з яких 10 справ - оригінальних.

«Що за оригінальні справи - я не знаю. Але мені сказали, що дуже цінних справ у нас не було. І немає справ, які не підлягають відновленню», - запевнили в прес-службі ВРЮ.

Також за інформацією прес-служби через потоп постраждали сервери, але частково інформація на них вже відновлена.

Як повідомляв УНІАН, Вища рада юстиції, до повноважень якого належить призначення, притягнення до відповідальності та звільнення суддів не працює з весни 2014 року через відсутність необхідної кількості членів.

Справа в тому, що крім міністра юстиції, Генпрокурора і голови Верховного суду до складу ВРЮ також повинні входити представили від Верховної Ради і представники адвокатів, обраних на з'їзді.

Однак Верховна Рада своїх представників не призначила. З'їзд адвокатів призначив своїх представників, але рішеннями судів це рішення скасовано.