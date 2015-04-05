Порошенко хоче, щоб ВР наступного тижня проголосувала за склад Антимонопольного комітету
03:29, 05 квітня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко переконаний, що Верховна Рада наступного тижня проголосує склад Антимонопольного комітету.
За його словами, це буде мати дуже ефективні результати / УНІАН
Про це глава держави сказав в інтерв'ю "5 каналу".
«Я не маю жодного сумніву, що нарешті на цьому тижні парламент має проголосувати склад Антимонопольного комітету”, - зазначив Порошенко.
За його словами, "це буде мати дуже ефективні результати щодо боротьби з монопольними змовами".
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Окрім того, президент України Петро Порошенко наголосив на важливості прискорення формування Вищої ради юстиції та проведення судової реформи в цілому.
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