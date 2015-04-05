Порошенко хоче, щоб ВР наступного тижня проголосувала за склад Антимонопольного комітету

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "5 каналу".

«Я не маю жодного сумніву, що нарешті на цьому тижні парламент має проголосувати склад Антимонопольного комітету”, - зазначив Порошенко.

За його словами, "це буде мати дуже ефективні результати щодо боротьби з монопольними змовами".

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Окрім того, президент України Петро Порошенко наголосив на важливості прискорення формування Вищої ради юстиції та проведення судової реформи в цілому.