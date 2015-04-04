Порошенко нагадав коаліції про голосування по Вищій раді юстиції

Про це глава держави заявив в інтерв'ю "5 каналу", повідомила прес-служба глави держави.

Порошенко розповів, що 3 квітня під час зустрічі з керівниками фракцій коаліції наголосив на тому, що Верховна Рада має проголосувати за свою квоту і обрати членів Вищої ради юстиції. У свою чергу президент вперше оголосив відкритий та публічний конкурс, який раніше проводився в закритому режимі, щоб негайно призначити свою квоту у ВРЮ.

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«Одразу ж після цього у Вищій раді юстиції стався потоп: виявляється. залило особові справи всіх суддів-порушників», - повідомив Порошенко.

Президент наголосив: «Дав доручення Службі безпеки України, було забезпечено зберігання цих документів. Хочу запевнити, що судові справи суддів, як і рукописи, не горять та не тонуть. Їх ці потопи чи пожежі не врятують, а Вища рада юстиції буде сформована найближчим часом».

Глава держави нагадав, що ухвалений Закон «Про забезпечення права на справедливий суд» дав можливість сформувати Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію суддів та запрацювати критеріям відповідальності суддів за прийняття неправомірних рішень, в тому числі за звільнення злочинців на волю.

Порошенко висловив сподівання, що наступного тижня буде прийнято закон про обмеження права суддів звільняти під заставу підозрюваних у корупції та у тяжких злочинах.