Яценюк задекларував 1,15 млн гривень доходів

Про це повідомила прес-служба Кабміну.

Згідно з інформацією, доходи Яценюка включають у себе 182 тис. гривень заробітньої плати та відсотки за банківськими депозитами у розмірі 965 352 гривні.

Глава уряду також зазначив, що отримав 209 100 гривень, які йому нарахували на здійснення депутатської діяльності.

Дохід дружини Яценюка становив 817 607 гривень. 627 557 гривень вона отримала від підприємницької діяльності й 190 050 гривень становлять відсотки за банківськими депозитами.

У власності прем'єра є земельна ділянка площею 3 012 кв. м, житловий будинок площею 298 кв. м, дві квартири у Києві площею 225 кв. м та 83 кв. м, а також частина квартири в Чернівцях, садовий будинок площею 114 кв. м і гараж площею 45 кв. м.

Читайте такожДень декларацій: лідер найбільшої фракції ВР виявився найбіднішим, голови найменших - найбагатші

Яценюк має автомобіль Mercedes S 2010 року випуску, а його дружина - Range Rover 2012 року випуску.

У 2014 році прем'єр-міністр купив військові облігації на суму 100 192 гривень.

Загальна сума грошей на рахунках у банках в Арсенія Яценюка - 13 303 281 гривня.