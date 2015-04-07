Аксьонов хоче відправити депортованих кримських татар в Узбекистан по довідки про реабілітацію
Окупаційна влада Криму просить російський уряд створити робочу групу з питань отримання кримськими татарами довідок про реабілітацію і вважає за доцільне відправити делегацію з Криму в Узбекистан за такими довідками.
Як повідомляє "рупор" так званого уряду Криму сайт "Кримінформ", призначений Кремлем керівник Криму Сергій Аксьонов доручив оформити відповідні листи на ім'я віце-прем'єра уряду Росії Дмитра Козака та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, пише Крим. Реалії.
"Таке рішення було ухвалене главою республіки за підсумками зустрічі з представниками Ради старійшин кримськотатарського народу "Намус", – йдеться в повідомленні.
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У прес-службі зазначили, що під час зустрічі обговорювалися проблеми з отриманням довідки про реабілітацію. Зокрема, на тривалий період затягуються терміни отримання довідки, що надається з Республіки Узбекистан.
"Необхідно з Криму делегувати групу в Узбекистан з нашими представниками кримськотатарського народу і посадових осіб, які за все це відповідають, які готові організаційно обговорити всі ці питання", – сказав Аксьонов.