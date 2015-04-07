Соратник Нємцова: Доповідь "Путін. Війна" про Україну стане для росіян одкровенням

Про це Російській службі Бі-бі-сі розповів соратник Нємцова з руху "Солідарність" і партії РПР-ПАРНАС Ілля Яшин.

"До кінця квітня, сподіваюся, ми зможемо презентувати доповідь і почати її поширення серед громадян Росії. Ми не збираємося переконувати в присутності російських військ [на території України] західну аудиторію, українців - для них там немає секретів. А для російських громадян та інформація, яка буде міститися в доповіді, багато в чому стане одкровенням", - заявив Яшин.

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За словами Яшина, найближчим часом колектив, який працює над завершенням доповіді під назвою "Путін. Війна", відвідає Київ, де будуть зібрані додаткові матеріали. Як повідомлялося раніше, більша частина зібраних самим Нємцовим матеріалів вже оброблена.

Борис Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. У вівторок, на 40-й день після смерті політика, в Москві та інших містах Росії пройшли акції пам'яті за участю соратників і прихильників Нємцова.