Рада планує ратифікувати кілька міжнародних угод (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено в порядку денному парламенту.

Також ВР планує ратифікувати низку угод, зокрема, між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська; угоду з Ісландією про реадмісію осіб, угоду з Білоруссю та Польщею про точку стику державних кордонів України, Республіки Польща та Республіки Білорусь.

Читайте такожРада почала роботу з блокування трибуниКрім того, ВР планує ратифікувати угоду між урядами України та Кіпру про співпрацю у сфері оборони, а також угоду між урядами України та Італії про перевезення військових вантажів та персоналу через територію України у зв'язку з участю Збройних сил Італійської Республіки у Міжнародних силах сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, а також угоду з Румунією про заходи зміцнення довіри і безпеки.