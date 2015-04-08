Набула чинності постанова про перелік населених пунктів Донбасу з особливим порядком самоврядування

У середу постанову та додаток до постанови з переліком відповідних населених пунктів опубліковано офіційною парламентською газетою "Голос України".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 березня ухвалила постанову “Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування” (№2374).

Читайте такожВР визначила райони Донбасу, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядуванняЯк зазначається, що цей документ ухвалено «з метою реалізації Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року, резолюції Ради безпеки ООН від 17 лютого 2015 року № 2202, відповідно до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

«До окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, належать райони або їх частини, міста, селища і села, що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, що відповідає Мінському меморандуму від 19 вересня 2014 року», - йдеться у постанові.

Також 17 березня ВР внесла зміни в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Згідно з прийнятими змінами, особливий порядок в окремих районах Донбасу почне діяти лише після проведення позачергових виборів у відповідності з Конституцією України.