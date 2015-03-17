Рада дозволила іноземним військовим брати учать у навчаннях на території України

Як передає кореспондент УНІАН, за закон (№2346) проголосували 305 із 345 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом схвалено рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі в українсько-американському навчанні "Фіарлес Гардіан-2015", українсько-американському навчанні "Сі Бриз-2015", українсько-американському навчанні "Сейбер Гардіан/Репід Трайдент-2015", українсько-польському навчанні авіаційних підрозділів "Безпечне небо-2015", українсько-польському навчанні підрозділів військової поліції "Правопорядок-2015".