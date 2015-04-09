Глава МЗС Бельгії в Москві отримав "певні новини" про Савченко

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив на спільній з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим прес-конференції в Москві.

За словами Рейндерс, Рада Європи також може зіграти свою роль в обміні полоненими. «Ми уважно стежимо за цим процесом. Я радий отримати певні новини стосовно різних полонених, зокрема, про мадам Савченко», - сказав Рейндерс, але не повідомив жодних подробиць.

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Раніше сестра Надії Савченко Віра на своїй сторінці в Facebook написала, що 7 квітня відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з їхньою матір'ю Марією Савченко. «Говорили півгодини. Результат: надія президента, що Надія повернеться в травні (я сподіваюся, 2015 року). Вже ніхто нічого не обіцяє», - відзначила Віра.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття стосовно неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.