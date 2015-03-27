Укрпошта випустила марку з Надією Савченко
18:24, 27 березня 2015Суспільство
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Державне підприємство Укрпошта випустила марку з портретом української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно утримують у російському СІЗО.
Укрпошта вирішила підтримати Надію Савченко / ukrposhta.ua
Укрпошта випустила марку на знак підтримки Савченко, сказано в повідомленні підприємства.
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«Ми дуже хвилюємося за долю нашої Надії, адже вона є прикладом для кожного з нас. Як казав Шевченко: «Борітеся - поборете!». Вона не просто льотчиця і наша землячка, вона у першу чергу - жінка, яка не повинна так страждати... Хочеться, щоб ми скоріше побачили її на своїй землі здоровою та усміхненою! ..» - прокоментував випуск марки в. о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Ткачук.
Раніше УНІАН повідомляв, що Басманний суд Москви відхилив чергову скаргу захисту Савченко.
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