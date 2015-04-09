Рада ухвалила закон сина Шухевича про статус борців за незалежність України, зокрема ОУН-УПА
Верховна Рада ухвалила Закон «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 2538-1), автором якого є Юрій-Богдан Шухевич.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 327 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Згідно з законом, боротьба за незалежність України в ХХ сторіччі велася з жовтня 1917 року по 24 серпня 1991. Борцями за незалежність України визнано численні військові, політичні та інші організації, включаючи ОУН-УПА, війська УНР і ЗУНР, Гелісинську спілку, розмаїті екзильні уряди.
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Законом передбачено, що держава може надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у ХХ столітті та членам їхніх сімей. Органи місцевого самоврядування можуть за рахунок коштів місцевих бюджетів надавати додаткові соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у ХХ столітті та членам їхніх сімей.
Передбачено, що держава визнає державні та військові нагороди (відзнаки) та військові ступені борців за незалежність України у ХХ столітті, які були надані учасникам даної боротьби органами влади, організаціями, структурами або формуваннями, що зазначені у цьому законі.
Громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які публічно проявляють зневажливе ставлення до осіб, які визнані даним законом, «перешкоджають реалізації прав борців за незалежність України у XX столітті, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України».
«Публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у ХХ столітті визнається наругою над пам'яттю борців за незалежність України у XX столітті, приниженням гідності українського народу і є протиправним», - йдеться в законі.