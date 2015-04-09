Україні на нацбезпеку необхідно більше 80 мільярдів гривень - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації стратегії національної безпеки України терміном до 2020 року.

"З початку 2015 року до Збройних сил України було поставлено понад 50 нових, я підкреслюю, зразків озброєння і військової техніки. У цьому році державне оборонне замовлення було підтримано Радою національної безпеки та оборони і затверджено урядом протягом одного місяця з початку бюджетного року", - сказав Турчинов.

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За його словами, "раніше на це йшло як мінімум півроку". "Ми добилися збільшення потреб національної безпеки і оборони України до суми, яка перевищує 80 млрд грн", - сказав Турчинов.