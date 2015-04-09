В Україні йде боротьба за місце тих, хто займається корупцією - депутат

Найбільша проблема України в тому, що ні з корупцією, ні з високими тарифами насправді ніхто боротися не збирався. Йде боротьба за те, щоб посісти місце тих, хто займається корупцією, і самому стати тим, хто заробляє на тарифах.

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

"Одні вимагають ТСК по корупції в уряді. Інші – по тарифах. Ніби благородний порив, але проблема в тому, що рівень корупції у нас такий, що якщо боротися з нею лише парламентськими комісіями, то їх нам потрібно створювати щодня, а кількість депутатів ВР треба збільшити до 5 000, щоб було кому ходити на всі засідання усіх комісій", - заявив він.

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Балога зазначив, що те саме стосується і тарифів. "Це питання не вирішується в дебатах – лише реальною економією, переходом на альтернативні джерела енергії, демонополізацією енергоринку", - вважає політик.

"Тим часом, люди не вірять ні першим, ні другим, західні організації називають це фасадною боротьбою, а якщо хтось від цього і виграє, то лише наші недруги, які тикаючи пальцем на Україну, показують, що на пострадянському просторі західна демократія не працює", - переконаний Балога.