Тільки в СБУ підлягають розсекреченню 800 тис. справ КДБ - В'ятрович

Про це в коментарі LB.ua повідомив глава Національного інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Закон передбачає тривалу процедуру створення Галузевого державного архіву Інституту національної пам'яті. У його розпорядженні будуть матеріали СБУ, МВС і зовнішньої розвідки з 1917 по 1991 рік. Але зазначу - мова йде про матеріали, які не стосуються державних органів", - заявив він.

Голова Інституту національної пам'яті також повідомив, що протягом року жертви репресій можуть заборонити доступ до документів, які стосуються безпосередньо їх. "Закон передбачає рік перехідного періоду, щоб жертви тоталітарного режиму скористалися своїм правом написати заяву і заборонити доступ до матеріалів справи", - пояснив історик.

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Водночас В'ятрович не зміг спрогнозувати, скільки часу знадобиться для створення архіву. "Важко сказати однозначно, тому що ми ще не знаємо кількості документів. Після набуття законом чинності будемо вивчати це питання. Треба було прийняти цей закон, щоб виділити на юридичному рівні ці документи із загального обсягу", - додав він.

Хоча історик уточнює, що під час його роботи директором архіву в СБУ 2008 року кількість таких документів наближалася до 800 тис. "Думаю, в МВС таких справ значно більше - десь близько мільйона", - припустив він.

В'ятрович зазначив також, що розсекречення таких архівів у 1990-2000 роках відбулося у 12 країнах. "Обсяг роботи дуже великий, але нас надихає, що такі операції успішно відбулися в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії і так далі", - сказав історик.