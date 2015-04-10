У закон про заборону радянської символіки вже вносять зміни

Про це він написав у Facebook, посилаючись на відповідний лист президенту.

Тимчук запропонував Порошенку доповнити список «легального» використання радянської символіки, на яку не розповсюджується заборона:

- у випадках з бойовими та іншими відзнаками часів СРСР (крім «спеціалізованих» нагород для каральних органів);

- у випадках з бойовими прапорами військових частин і з'єднань часів Радянського Союзу;

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- в офіційних документах, виданих громадянам за часів СРСР.

«Закон про «декомунізацію» вимагає деяких технічних правок, щоб уникнути спекуляцій», - написав він.

Якщо ж Порошенко не внесе ці правки, то Тимчук прогнозує внесення їх вже в Раді після підписання закону президентом.

Ще раз щодо заборони комуністичної і нацистської символикиКак я писав сьогодні вранці, Закон про «декомунізації... Posted by Дмитро Тимчук on 10 Квітень 2015 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" (№ 2558).