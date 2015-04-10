У закон про заборону радянської символіки вже вносять зміни
Нардеп з фракції «Народного фронту» Дмитро Тимчук, який готує зміни в закон про заборону комуністичної символіки від 9 квітня, запропонував їх внести президенту Петру Порошенку.
Про це він написав у Facebook, посилаючись на відповідний лист президенту.
Тимчук запропонував Порошенку доповнити список «легального» використання радянської символіки, на яку не розповсюджується заборона:
- у випадках з бойовими та іншими відзнаками часів СРСР (крім «спеціалізованих» нагород для каральних органів);
- у випадках з бойовими прапорами військових частин і з'єднань часів Радянського Союзу;
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- в офіційних документах, виданих громадянам за часів СРСР.
«Закон про «декомунізацію» вимагає деяких технічних правок, щоб уникнути спекуляцій», - написав він.
Якщо ж Порошенко не внесе ці правки, то Тимчук прогнозує внесення їх вже в Раді після підписання закону президентом.
Ще раз щодо заборони комуністичної і нацистської символикиКак я писав сьогодні вранці, Закон про «декомунізації...Posted by Дмитро Тимчук on 10 Квітень 2015 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" (№ 2558).