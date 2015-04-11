Голова Донецької ОДА закликає відновити економічний зв'язок з окупованим Донбасом

Україні необхідно відновлювати економічні зв'язки з окупованими територіями.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко.

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"Я виходжу з власного розуміння того, що мають працювати шахти, заводи, усі підприємства регіону. Щоб люди могли зберегти своє робоче місце, отримувати заробітну плату й забезпечувати свої сім'ї", - сказав Кіхтенко.

За його словами, для нього окуповані і звільнені території Донецької області є неподільними.

"Є Донецька область і її територія, частина якої тимчасово окупована. Але вона - наша, і нам доведеться її повертати. Крапка", - зазначив губернатор.

"Для тверезого погляду слід розуміти, що насправді розірвати економічні зв'язки між окупованою і не окупованою територією — неможливо. Хоч би які укази й постанови ми видавали. Їх можна або ввести в якесь законне поле, домовляючись. Або ж заборонити — і відправити їх у тінь, породивши безліч корупційних і контрабандних схем. Адже не можна заборонити те, що існує. Воно все одно житиме, але в інших формах і на інших умовах", - сказав Кіхтенко.

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Чиновник нагадав, що більшість підприємств, які залишилися під владою так званих "республік", перереєстровані на території України. Вони платять податки в казну України, і там працюють люди, які мають український паспорт. Таких підприємств, за словами Кіхтенка - близько 80%.