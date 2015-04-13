Сербія побачила прогрес у розв'язанні конфлікту на Донбасі

Про це у Белграді заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

За його словами, "найближчими днями" має розпочатися створення чотирьох робочих груп на виконання мінських домовленостей: з вирішення політичних, економічних, гуманітарних питань та питань безпеки у зоні конфлікту на Донбасі. Метою створення цих робочих груп за участі Києва, Москви, представників ОБСЄ та сепаратистів є "зараз розпочати політичні переговори", зазначив Дачич.

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Також глава МЗС Сербії охарактеризував як успіх продовження мандату моніторингової місії ОБСЄ на рік замість шести місяців, а також - бажання збільшити кількість спостерігачів від нинішніх 400 до тисячі.