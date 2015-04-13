Естонія звинувачує Росію у шпигунстві - ЗМІ

Про це йдеться в щорічному звіті естонської поліції (КАРО), передає Deutsche Welle.

В документі йдеться про те, що кілька європейських країн направили минулоріч своїх шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям, і Естонія не була винятком.

Автори доповіді стверджують, що найактивніше російські спецслужби цікавилися парламентськими виборами, формуванням нового уряду, а також присутністю в Естонії військового контингенту НАТО. Як приклад одного зі скандалів, який стався через дії спецслужб, наводиться витік телефонної розмови міністра закордонних справ Естонії Урмас Пает і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон в березні 2014 року.

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"Небезпека російського впливу оцінюється високо", - пише в передмові до звіту директор поліції Арнольд Сінісалу. За його словами, важливо не впадати в крайнощі, а чітко бачити загрозу і діяти мудро. Як йдеться в документі, відносини з Москвою стають все прохолодніше, тому в Естонії очікують, що шпигунство з боку Росії стане більш інтенсивним.