У Росії судять сина Джемілєва

За версією слідства, 27 травня 2013 року Хайсер Джемілєв застрелив 44-річного Февзі Едемова з рушниці свого батька, пише Крим.Реалії.

Після анексії Криму Мустафа Джемілєв звернувся в Європейський суд з прав людини з проханням звільнити сина з СІЗО, так як інкримінований йому злочин кваліфікується як вбивство з необережності. 10 липня ЄСПЛ постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО, проте російське правосуддя поки ніяк не відреагувало на це рішення.

"Ми в своїй позиції спиралися на рішення Європейського суду, в якому зазначено, що він не повинен бути вивезений з Криму чи повинен бути повернутий в Україну. На жаль, російські інстанції аж до Верховного суду, по суті, ігнорують дане рішення", - говорить адвокат Джемілєва Микола Полозов.

Читайте такожСправу сина Джемілєва розгляне суд присяжних у Краснодарському країЗа словами адвоката, Хайсеру Джемілєву інкримінується викрадення та зберігання зброї і боєприпасів, а також умисне вбивство, вчинене з хуліганських спонукань.

"Хоча це суперечить первісному обвинуваченню, яке висувалося ще українськими правоохоронними органами в 2013 році, тут ми бачимо, звичайно, політичну компоненту, а саме - використання Хайсера в якості заручника для тиску на його батька - Мустафу Джемілєва, оскільки російське слідство посилило його кваліфікацію діяння після розмови Мустафи Джемілєва з Володимиром Путіним", - розповів Полозов.

Також він зазначив упередженість сформованої колегії присяжних, яким всім ставили питання про ставлення до анексії півострова і правовий абсурд самого процесу, оскільки "справа відбувалася в Криму, коли він був у складі України і ніким не оспорювався".

"Було скоєно діяння проти громадянина України і, відповідно, громадянином України. Тому Росія в принципі не може жодним чином судити Хайсера Джемілєва, оскільки він не є російським громадянином. І внаслідок його дій ніякої шкоди російським громадянам або російським інтересам завдано не було. Але разом з тим, тут відбувається певна деформація правового поля шляхом втручання політики", - вважає Полозов.