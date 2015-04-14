Посол США перерахував порушення Росією мирних угод
12:29, 14 квітня 2015Політика
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Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт відзначає, що Росія має у східній Україні елементи військового командування і продовжує підтримувати сепаратистів.
REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Росія має в східній Україні елементи командування і контролю для координації там військових операцій. Росія продовжує надавати підтримку сепаратистам", - відзначив посол.
Читайте такожРосія залишила важку зброю поблизу лінії розмежування - Пайєтт Пайєтт зауважив, що "ми знаємо, що Росія створила тренінгові центри в східній Україні для артилерійської підготовки бойовиків".
"Росія продовжує утримувати передові зенітно-ракетні комплекси поблизу лінії фронту, порушуючи Мінські угоди", - наголосив він.
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