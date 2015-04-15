Конституційна комісія повинна врахувати рекомендації Ради Європи - представник ВК

Планується, що робота комісії буде організована за трьома напрямками – права людини, реформа правосуддя і організація влади і місцевого самоврядування.

«Члени новоствореної Комісії планують обговорити питання, які в суспільстві лунають вже досить давно. По-перше, два роки поспіль в Україні працювала Конституційна Асамблея, до складу якої входили експерти, аналітики, професори, а не політики. За результатами роботи Асамблеї напрацьовано чимало слушних пропозицій, які можна брати за основу. По-друге, велику роботу для України зробила Венеціанська комісія, запропонувавши нам свої рекомендації змін до Конституції з урахуванням європейського досвіду», - говорить представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, що з приводу змін до Конституції Венеціанська комісія вже надала Україні більше десяти рекомендацій. Зокрема це стосується судоустрою, децентралізації, прав людини, реформи правосуддя та організації влади і місцевого самоврядування, над якими тільки почнуть сьогодні працювати в Адміністрації президента.

«Конституційній комісії достатньо взяти попередні напрацювання і удосконалити їх, а не видумувати велосипед. Тільки тоді будемо мати надію, що зміни до Конституції будуть напрацьовані з урахуванням європейського досвіду», - додав Пилипенко.