Росія заморожує війну на Донбасі для отримання важеля тиску на Київ - розвідка США

Про це йдеться у звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, який є в розпорядженні «Апострофа».

«Прибуття сил і засобів (зокрема, американських військових, які будуть тренувати українських бійців - ред.) значно занепокоїло уряд Росії, але не використовується росіянами як привід для початку звинувачень на адресу НАТО і США. Це говорить про безпосередній інтерес в Україні з боку Москви. Російські лідери критикують зростаючу присутність сил Північноатлантичного альянсу в Східній Європі, однак прийняли рішення дозволити ситуації на сході України стабілізуватися»,- йдеться в документі.

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За словами аналітиків, «Москва, хоча і не робить все можливе для повного виконання мінських домовленостей, але утримує конфлікт на Донбасі на низькому рівні інтенсивності, щоб не викликати бурхливої реакції українських військових або не допустити звернення Києва до європейських країн щодо посилення санкцій».

«Оскільки складне економічне становище в Росії і труднощі, пов'язані з логістикою, виключають значну ескалацію конфлікту, нинішня стратегія Кремля полягає в тому, щоб використовувати підконтрольні сепаратистам регіони в якості важеля тиску в ході переговорів з Києвом»,- резюмували в Stratfor.