Матеріали по справі Тимошенко були вивезені до Криму за наказом Пшонки - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Горбатюк сказав під час засідання комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції, відповідаючи на запитання депутатів.

Він зазначив, що 19 лютого 2014 року було вивезено кримінальні провадження щодо вбивства Євгена Щербаня, де підозрювалися Юлія Тимошенко та Павло Лазаренко. Також це кримінальні провадження, що стосуються Кіотського протоколу і закупівлі автомобілів "швидкої допомоги".

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"Цей факт дійсно мав місце. За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження і встановлено, що безпосередньо це відбувалося за вказівкою колишнього генерального прокурора Пшонки з використанням охорони, працівників СБУ, використанням літака Міністерства оборони. Ці справи були вивезені в Управління СБУ в Криму і там і залишились", - сказав Горбатюк.

Таким чином, зауважив він, за фактом втрати цих проваджень і вивезення їх є кримінальне провадження, яке розслідується, і в якому є підозрювані.