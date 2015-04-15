У київській міліції заявили, що не мають у розпорядженні матеріалів по справі Тимошенко

Як заявила начальник прес-служби ГУ МВС України в Києві Юлія Мусташ, міліція не має в своєму розпорядженні матеріалів по справі Тимошенко, повідомляє 112.ua.

Напередодні народний депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм заявив, що співробітники Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ через п'ять днів пошуків знайшли зниклі матеріали по справі проти Тимошенко в Печерському районному відділенні МВС м. Київ.

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Як повідомляв УНІАН, з ГПУ зникли справи Тимошенко, пов'язані з "кіотським протоколом" та закупівлі машин "швидкої допомоги".

Незабаром Найєм заявив, що зниклі матеріалиповинні бути в розпорядженні представників українського Добровольчого корпусу "Правий сектор".