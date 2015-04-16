Порошенко сьогодні представить голову Антикорупційного бюро
10:22, 16 квітня 2015Політика
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Президенту України запропонували кандидатури адвокатів Артема Ситника і Миколи Сірого.
Порошенко представить директора Антикорупційного бюро / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко сьогодні представить директора Національного антикорупційного бюро.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро направила президенту України кандидатури адвокатів Артема Ситника та Миколи Сірого на посаду директора бюро.
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