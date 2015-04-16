Конституційний суд почав розгляд положень закону про люстрацію

Як повідомили УНІАН в прес-службі КС, із поданнями щодо цього питання до КС звернулися Верховний суд України, який направив два подання, та 47 народних депутатів.

Усі три подання об'єднано в одне конституційне провадження.

В повідомленні прес-служби КС сказано, що в конституційних поданнях не міститься клопотання щодо скасування Закону «Про очищення влади» як неконституційного в цілому, а йдеться про необхідність перевірки на відповідність Конституції України лише його окремих положень. «Відповідно, Конституційний суд України в межах своїх повноважень розглядатиме на предмет конституційності лише ті положення зазначеного закону, які оскаржені авторами конституційних подань, а не весь закон в цілому», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожКонституційний суд заявив про тиск через закон про люстраціюЯк повідомляв УНІАН, Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року.

Закон, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і стосовно тих державних чиновників, які займали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року і не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 10 років.

Водночас у поданнях Верховного суду України міститься клопотання про визнання такими, що не відповідають Конституції України, положень закону, що стосуються заборони для певних осіб, щодо яких здійснюється люстрація, впродовж 10 років обіймати посади.

Йдеться про осіб, які обіймали загалом не менш ніж один раз на рік у період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року посади члена Вищої ради юстиції (окрім голови Верховного суду України), члена Вищого кваліфікаційній комісії суддів України, голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника.

Ця заборона застосовується до осіб, які обіймали ці самі посади в період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року й не були звільнені в цей період за власним бажанням.

Крім того, оскаржуються положення цього закону про заборону обіймати посади для суддів, які винесли ухвали проти учасників Євромайдану.

У поданні 47 народних депутатів йдеться про конституційність положень закону про заборону обіймати посади для осіб, які впродовж не менш ніж одного року в період із 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року обіймали посади президента, прем'єр-міністра України, членів уряду, глави Національного банку України, керівників силових структур, глави Адміністрації президента.

Депутати оскаржили аналогічну заборону щодо осіб, які обіймають зазначені керівні посади в органах влади в період з 21 листопада 2013 до 22 лютого 2014 року, а також працівників правоохоронних органів, слідчих, оперативних працівників, працівників органів прокуратури, які брали участь у затриманні осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до законів про амністію, складали на них рапорти і протоколи про адміністративне правопорушення.