Ющенко і Буш усамітнились
09:17, 01 квітня 2008Політика
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Лідери двох держав проведуть діалог зі стратегічних питань
Розпочалась зустріч президентів України та США Віктора ЮЩЕНКА Джорджа БУША у форматі “віч-на-віч”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, лідери двох держав проведуть діалог зі стратегічних питань. Також обговорюватимуться питання двостороннього співробітництва у тих галузях, які становлять інтерес для США та України.
Після зустрічі планується підписання низки двосторонніх документів, зокрема, «дорожньої карти» українсько-американського співробітництва, де буде визначено пріоритети співпраці на найближчу перспективу.
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