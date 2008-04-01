Ющенко і Буш усамітнились

Розпочалась зустріч президентів України та США Віктора ЮЩЕНКА Джорджа БУША у форматі “віч-на-віч”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, лідери двох держав проведуть діалог зі стратегічних питань. Також обговорюватимуться питання двостороннього співробітництва у тих галузях, які становлять інтерес для США та України.

Після зустрічі планується підписання низки двосторонніх документів, зокрема, «дорожньої карти» українсько-американського співробітництва, де буде визначено пріоритети співпраці на найближчу перспективу.