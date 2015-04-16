Рада може розглянути санкції проти Росії вже наступного тижня - Парубій
Перший заступник голови ВР Андрій Парубій заявляє, що на найближчому засіданні Погоджувальної ради наполягатиме на включенні до порядку денного пакету законопроектів щодо посилення санкцій проти РФ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Народного фронту".
«Минулого тижня міжфракційне депутатське об'єднання «Самооборона Майдану» розробило цілий ряд санкційних законопроектів, які повинні примусити запровадити санкції проти Росії», - сказав Парубій.
«Я подав постанову щодо проведення моніторингу: в яких сферах є активи країни-агресора», - наголосив перший віце-спікер.
За його словами, такий моніторинг слід робити відповідно до рішення РНБО, ухваленого у січні 2015 року про санкції щодо 25-ти російських олігархів, які мають власність в Україні.
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Він зазначив, що «у російській Держдумі є багато відверто антиукраїнських депутатів, які не просто мають майно в Україні, а й чинять серйозний вплив на наші монополії, що є зовсім неправильно».
Також, як підкреслив Парубій, Україна наполягатиме на тому, аби європейські країни запровадили посилені санкції проти Росії.
«Багато з європейських країн скаржаться, що вони в результаті введення санкцій проти Росії отримають значні економічні втрати, але ми вимагаємо від них все таки це зробити. Україна вводить санкції ще більш жорсткіші, ніж європейці, і в багатьох секторах це вже було зроблено», - стверджує Парубій.