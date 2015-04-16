Рада може розглянути санкції проти Росії вже наступного тижня - Парубій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Народного фронту".

«Минулого тижня міжфракційне депутатське об'єднання «Самооборона Майдану» розробило цілий ряд санкційних законопроектів, які повинні примусити запровадити санкції проти Росії», - сказав Парубій.

«Я подав постанову щодо проведення моніторингу: в яких сферах є активи країни-агресора», - наголосив перший віце-спікер.

За його словами, такий моніторинг слід робити відповідно до рішення РНБО, ухваленого у січні 2015 року про санкції щодо 25-ти російських олігархів, які мають власність в Україні.

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Він зазначив, що «у російській Держдумі є багато відверто антиукраїнських депутатів, які не просто мають майно в Україні, а й чинять серйозний вплив на наші монополії, що є зовсім неправильно».

Також, як підкреслив Парубій, Україна наполягатиме на тому, аби європейські країни запровадили посилені санкції проти Росії.

«Багато з європейських країн скаржаться, що вони в результаті введення санкцій проти Росії отримають значні економічні втрати, але ми вимагаємо від них все таки це зробити. Україна вводить санкції ще більш жорсткіші, ніж європейці, і в багатьох секторах це вже було зроблено», - стверджує Парубій.