Путін визнав, що Росії не варто очікувати швидкого зняття санкцій Заходу
За словами Путіна, треба «не терпіти» санкції, а використовувати їх для того, щоб «виходити на нові рубежі розвитку».
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії не слід очікувати швидкого рішення західних країн про зняття санкцій, введених після її вторгнення в Україну.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав під час спілкування з росіянами в прямому ефірі державних каналів.
«Розмова з головами була, я їм сказав про те, що навряд чи зараз варто очікувати зняття санкцій, бо це питання суто політичного характеру, це питання стратегічної для деяких наших партнерів взаємодії та стримування нашого розвитку», - сказав Путін.
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«Мені видається, прямо це не відноситься до подій в Україні, зараз потрібно виконувати Мінські домовленості. Ми все робимо, аби виконувати, київська влада не квапиться з цим, а санкції щодо нас зберігаються», - додав президент РФ.
За його словами, треба «не терпіти» санкції, а використовувати їх для того, щоб «виходити на нові рубежі розвитку».
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.