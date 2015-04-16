Порошенко сподівається на залучення іноземних фахівців до роботи антикорупційного бюро

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час представлення адвоката Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

"Я сподіваюся, що в команді директора Антикорупційного бюро знайдеться місце не лише для вітчизняних антикорупціонерів, а буде запропоновано і участь в роботі іноземцям, досвідченим, що ще більше дасть нам можливість претендувати на довіру і підтримку з боку світового співтовариства", - наголосив Порошенко.

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У цьому зв'язку він розповів, що "вже відбулися зустрічі з іноземними фахівцями, які пропонують дуже досконалий, на мою думку, план-графік створення бюро для того, щоб жодного дня і жодної години не було витрачено марно".

Як повідомляв УНІАН, Порошенко призначив адвоката Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро.