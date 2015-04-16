Миколаївська облрада визнала Росію країною-агресором
19:22, 16 квітня 2015Політика
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Миколаївська обласна рада підтримала звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій про визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями, а Російську Федерацію – країною-агресором.
Миколаївська облрада підтримала рішення ВР / news.pn
За відповідне рішення проголосувало 56 депутатів, 6 «проти», 2 «утрималися», передає прес-служба "Народного фронту".
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Також Миколаївська облрада підтримала вимогу звільнити всіх полонених, яких утримує Росія.
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