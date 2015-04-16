Миколаївська облрада визнала Росію країною-агресором

Миколаївська обласна рада підтримала звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій про визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями, а Російську Федерацію – країною-агресором.

За відповідне рішення проголосувало 56 депутатів, 6 «проти», 2 «утрималися», передає прес-служба "Народного фронту". Читайте такожЗапорізька облрада визнала Росію країною-агресором Також Миколаївська облрада підтримала вимогу звільнити всіх полонених, яких утримує Росія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter