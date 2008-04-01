Джордж Буш заговорив українською зі шпаргалки (фото)
11:39, 01 квітня 2008Політика
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Американського гостя зустріла почесна варта
Сьогодні вранці Президент України Віктор Ющенко зустрів Президента США Джорджа Буша на площі перед Секретаріатом .
Американського гостя зустрічала рота почесної варти. Президент США привітав українських військових по-українськи. "Вітаю, воїни", - сказав Буш. Очевидно, щоб нічого не переплутати, перед цим Президент США зазирнув у малеееньку шпаргалочку :)
Після цього президенти сховалися за дверима Будинку Городецького, де відбулася зустріч у форматі "віч-на-віч" і українсько-американські переговори в розширеному форматі.
Фото Сергія Светлицького/УНІАН
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