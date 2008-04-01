Джордж Буш заговорив українською зі шпаргалки (фото)

Сьогодні вранці Президент України Віктор Ющенко зустрів Президента США Джорджа Буша на площі перед Секретаріатом .

Американського гостя зустрічала рота почесної варти. Президент США привітав українських військових по-українськи. "Вітаю, воїни", - сказав Буш. Очевидно, щоб нічого не переплутати, перед цим Президент США зазирнув у малеееньку шпаргалочку :)

Після цього президенти сховалися за дверима Будинку Городецького, де відбулася зустріч у форматі "віч-на-віч" і українсько-американські переговори в розширеному форматі.

Фото Сергія Светлицького/УНІАН